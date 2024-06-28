106 günlük firarı sona eren Timur Cihantimur: Anne sende de kelepçe var mı?

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un 106 günlük firarı ABD polisi tarafından sona erdirildi. Ortaya çıkan yakalanma anlarında Cihantimur'un polislere endişeli bir sesle "Mahkemeye mi gidiyoruz, gerçekten mi?" dediği görülüyor. Cihantimur'un görüntülerin bir bölümünde aynı yerde kelepçeli halde tutulan annesi Tok’a “Sende kelepçe var mı?" dediği duyuluyor.

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'den açıklama geldi

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'den açıklama geldi

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz araç kullanıp Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

Amerika'ya kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un 14 Haziran’da Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı.

Boston Polis Departmanı tarafından Hürriyet’e gönderilen görüntülerde 14 Haziran sabahı 09:41 sularında polisin olay yerinde hem Tok’u hem de Cihantimur’u kelepçelediği görülüyor. Koyu lacivert renkte kapüşonlu sweat-shirt, gri eşofman altı ve spor ayakkabı giyen Cihantimur, iki yetkili tarafından polis aracına doğru götürülüyor.

"DİREKT MAHKEMEYE Mİ GİDİYORUZ"

Polis arabasının kapısını açan memur, “Nasılsın kardeş” diyerek Cihantimur’u karşılıyor. Bu sırada Cihantimur, çatallaşan bir sesle endişeli bir şekilde, üstünü arayan polis memuruna “Direkt mahkemeye mi gidiyoruz? Direkt mahkeme diyorlar. Gerçekten mi?” diye soruyor.

Soruyu cevapsız bırakan memur daha sonrasında Cihantimur’dan bacaklarını açmasını isteyerek iki eliyle göğüsten ayak bileklerine kadar silah ve yasaklı madde araması yapıyor. Üst aramasını bitirdikten sonra Cihantimur’a polis arabasının arka koltuğunu göstererek oturmasını istiyor. Cihantimur’u arabaya koyduktan sonra kapıyı kapatan ve olay yerindeki diğer kolluk kuvvetleriyle konuşan polis, “Karakola gitmiyor muyuz? Federal mahkemeye mi gidiyoruz? Aa, tamam” diyor.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, Boston’da 14 Haziran’da yakayı ele vermişti.

"CAMI AÇIN LÜTFEN"

Kolluk kuvvetleri, “Umarım erkenden öğle yemeği yeriz belki oralarda” diye aralarında şakalaşıyor. Bir süre sonra Cihantimur’u kontrol etmeye giden polis memuru, Cihantimur’a “Camı indireyim mi biraz?” diye soruyor. Cihantimur da “Evet, lütfen” diyor.

Cihantimur’a neden beklediklerini açıklayan polis, başka bir ekip arabasını beklediklerini, daha sonra yola çıkacaklarını belirtiyor. Birkaç dakika sonra başka bir ekiple konuşan polis memuru, “Bir kadın bir de reşit olmayan erkek. İkisini ayrı istiyorlar. Geliyor musunuz? 416 Pond Caddesi. Okulun hemen oradayız” diyor. Tok ve Cihantimur, Boston Uluslararası İngiliz Okulu’nun önünde tutuklanmıştı.

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12 DAKİKALIK POLİS KAMERASI

Cihantimur’un görüntülerin bir bölümünde aynı yerde kelepçeli halde tutulan annesi Tok’a “Sende kelepçe var mı? Tamam, tamam. Gördüm, tamam. Sende kelepçe var mı diye sordum” dediği duyuluyor. Yeniden Cihantimur’un bulunduğu araca giderek açık camdan konuşan polis memuru, “Kaç yaşındasın sen arkadaşım” diye soruyor; Cihantimur da “17 yaşındayım” diye cevap veriyor.

12 dakikalık polis kamerası görüntüsünün sonlarına doğru siyah uzun bir elbise ve spor ayakkabılar giyen ve saçları sarıya boyanmış olan Eylem Tok’un bir polis tarafından elleri kelepçeli şekilde yürütüldüğü görülüyor. Beklenen ekip aracı geldikten sonra polis memurları birbirlerine “Görüşürüz” diyor ve görüntü bitiyor.

EYLEM TOK İADE Mİ EDİLECEK?

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.

Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un kaçış anları

TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU BİLGİLER KARAR DEĞİŞTİRDİ

Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, Türkiye yeni bilgileri anlaşmanın gerektirdiği şekilde diplomatik kanaldan, resmi olarak Bakanlığa (ABD Dışişlerine) sunduğunda yeni bir beyanname imzalanmasını bekliyorum ve Bakanlığın anlaşma kapsamında Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade edilebilir suçlar olduğuna inandığımı açıkça belirtiyorum."

Boston kentindeki mahkemeye çıkması beklenen Tok'un duruşmasının ikinci defa ertelenerek 1 Temmuz'a kaydırıldığı öğrenilmişti.