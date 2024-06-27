Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'den açıklama geldi

Türkiye'nin iade talebine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı görüşünü açıkladı. EYLEM TOK VE OĞLU 'İADE EDİLSİN' GÖRÜŞÜ ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eylem Tok ve Timur Cihantimur ile ilgili görüşü belli oldu. Bakanlık, savcılığa gönderdiği yazıda, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde olumlu görüş bildirdi. İlgili Haberler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı YARGILAMA SÜRÜYOR Boston’da yakalanan Cihanatimur ve annesi Tok’un Türkiye’ye iade davaları ayrı ayrı görülüyor. 20 Haziran’da yapılan ilk duruşmada Tok’un avukatının tutuksuz yargılanmama talebi savcı, kaçma riski yüksek olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Tutukluluk halinin devamı kararı verilen Tok'un duruşması gelecek haftaya ertelendi. İlgili Haberler Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi! Mahkemede soruya verdiği cevap gündem oldu

İstanbul Eyüpsultan'da yaptığı kaza ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u "adalete güvenmediği" gerekçesiyle yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok, ABD'de mahkeme karşısına çıkmıştı. Mahkemede Eylem Tok ve oğlu için tutukluluk haline devam kararı verilmişti. Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği merak konusu olmayı sürdürürken ABD'den dikkat çeken açıklama geldi.