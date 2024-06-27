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Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'den açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eylem Tok ve oğlu Türkiye&#039;ye iade edilecek mi? ABD&#039;den açıklama geldi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için ABD'den açıklama geldi. Türkiye'nin iade talebine yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı olumlu görüş bildirdi.

İstanbul Eyüpsultan'da yaptığı kaza ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u "adalete güvenmediği" gerekçesiyle yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok, ABD'de mahkeme karşısına çıkmıştı. Mahkemede Eylem Tok ve oğlu için tutukluluk haline devam kararı verilmişti. Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği merak konusu olmayı sürdürürken ABD'den dikkat çeken açıklama geldi.
 
Türkiye'nin iade talebine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı görüşünü açıkladı.

EYLEM TOK VE OĞLU 'İADE EDİLSİN' GÖRÜŞÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eylem Tok ve Timur Cihantimur ile ilgili görüşü belli oldu. Bakanlık, savcılığa gönderdiği yazıda, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde olumlu görüş bildirdi.

YARGILAMA SÜRÜYOR

Boston’da yakalanan Cihanatimur ve annesi Tok’un Türkiye’ye iade davaları ayrı ayrı görülüyor.

20 Haziran’da yapılan ilk duruşmada Tok’un avukatının tutuksuz yargılanmama talebi savcı, kaçma riski yüksek olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Tutukluluk halinin devamı kararı verilen Tok'un duruşması gelecek haftaya ertelendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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