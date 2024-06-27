Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ABD'ye firar eden Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un yakalanma anları ortaya çıktı. Öte yandan Tok ve oğlu, Türkiye’ye iade davasının ikinci duruşması için bugün hakim karşısına çıkacak.

İstanbul, Eyüpsultan'da 1 Mart akşamı meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan bir kazaya karışmıştı. Kazanın ardından annesi Eylem Tok'la önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Cihantimur geçtiğimiz günlerde yakayı ele vermişti.

Anne ve oğulun yakalanma anlarını 24 TV yayınladı. Firarın son bulma anları yayınlanırken ikilinin duruşmaları ay sonuna ertelendi.

TİMUR CİHANTİMUR BABASIYLA İLETİŞİM KURAMIYOR

Öte yandan Akşam Gazetesi'nin haberine göre Timur Cihantimur’un avukatları, mahkemeye bugün sundukları belgelerde Cihantimur'un son bir haftada 3 ayrı kavga olayına şahit olduğunu, bu kavgalarda gardiyanların çocuklara biber gazıyla müdahale ederek çocukları 3 gün hücreye koyduklarını anlattığını, kendisinin kullanması gereken ilaçların hala temin edilmediğini ve babasıyla telefon görüşmesi yapmasının 10 gündür bir türlü sağlanamadığını, bu kez de telefon numarasının sisteme yanlış girildiğini dile getirdi.

AĞIR SUÇLU MAHKUMLARLA BİR ARADA

Mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görülmüştü. ABD’de federal suçun tanımı daha ağır suçları kapsamaktadır. Manson Gençlik Enstitüsü'nde daha ağır suçlu mahkumlar bulunuyor.

Cihantimur'un avukatlarının 2 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebi ise savcılıktan geri döndü. Savcılık, 'kaçabilir' endişesiyle talebi reddetti.

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ISLAH EVİ HABERLERE KONU OLMUŞ

2020 yılında yapılan bir haberde Manson Gençlik Enstitüsü'nde bir personelin bir mahkuma gaz sıktığı, bileklerini ve ayaklarını kelepçeleyerek onu zapt ettiği bilgisinin yer aldığı göze çarptı.

Başka bir haberde ise Federal hükümetin yakın zamanda orada tutulan çocukların anayasaya aykırı muameleye maruz kaldığını ve eğitime ilişkin sivil haklarının ihlal edildiğinin tespit edildiği yazıyordu.