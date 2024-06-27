Savcılık Timur Cihantimur'un 2 milyon dolarlık teklifi reddetti: Bırakırsak kaçar
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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduğu için ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar ödeyerek serbest kalma talebine savcılıktan ret geldi. Savcılık kararında tekrar kaçma ihtimalinin olduğunu vurgularken Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlettirildiğini ve cildi için kullanması gereken ilaçları kullanamadığını belirtti.
Türkiye, İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'ye firarını uzunca bir süre konuştu. Anne-oğul geçtiğimiz günlerde yakalanmış ve Amerika'da hakim karşısına çıkmıştı.
Tok ve oğlu, Türkiye’ye iade davasının ikinci duruşması için bugün ABD’deki Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde hâkim karşısına yeniden çıkacak.
Tok, 14 Haziran’da tutuklandıktan sonra ilk olarak mahkemeye 18 Haziran’da çıkarılmıştı. Hâkim Donald L. Cabell, ‘suçluyu koruma’ suçundan Türkiye’ye iadesi talep edilen Tok’un davasını 27 Haziran’a ertelemiş tarafların detaylı savunma hazırlamalarına hükmetmişti. Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dün Tok’un davasının 1 Temmuz’a ertelendiği açıklandı.
KEFALET TALEBİNE SAVCILIKTAN RET
Cihantimur da annesi Tok gibi tutuklu yargılanıyor. Cihantimur'un cezaevinde intihar teşebbüs iddiaları çok konuşulmuştu.
Hürriyet'te yer alan habere göre iki kez hâkim karşısına çıkan ve avukatları tarafından tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olduğu bildirilen Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasına Savcı Kristen A. Kearney itiraz etti.
Savcı Kearney, Cihantimur’u elektronik kelepçe ile izleme imkânının bulunmadığını ve 2 milyon dolarlık kefaletin Cihantimur’un yeniden kaçma tehlikesini azaltmayacağını söyledi.
"KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALIYOR"
Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlettirildiğini ve cildi için kullanması gereken ilaçları kullanamadığını belirtip mahkemeye bir adres göstererek orada kalabileceğini öne sürmüştü. Hâkim, Cihantimur’un tutuklu yargılanma halini devam ettirse de henüz nihai bir karar vermiş değil.