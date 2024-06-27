Savcılık Timur Cihantimur'un 2 milyon dolarlık teklifi reddetti: Bırakırsak kaçar

KEFALET TALEBİNE SAVCILIKTAN RET

Cihantimur da annesi Tok gibi tutuklu yargılanıyor. Cihantimur'un cezaevinde intihar teşebbüs iddiaları çok konuşulmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre iki kez hâkim karşısına çıkan ve avukatları tarafından tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olduğu bildirilen Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasına Savcı Kristen A. Kearney itiraz etti.

Savcı Kearney, Cihantimur’u elektronik kelepçe ile izleme imkânının bulunmadığını ve 2 milyon dolarlık kefaletin Cihantimur’un yeniden kaçma tehlikesini azaltmayacağını söyledi.

"KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALIYOR"

Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlettirildiğini ve cildi için kullanması gereken ilaçları kullanamadığını belirtip mahkemeye bir adres göstererek orada kalabileceğini öne sürmüştü. Hâkim, Cihantimur’un tutuklu yargılanma halini devam ettirse de henüz nihai bir karar vermiş değil.