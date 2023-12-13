11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı Resmi Gazete'de! İşte, 7951 sayılı kararla belirlenen o illerdeki ilçeler ve mahallelerin listesi

13 Aralık 2023 10:02 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:03

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

11 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması sonrası bu alanların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis edileceği belirtildi. Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

11 İLDE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA KARARI YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

İşte, o iller, ilçeler ve mahallelerin listesi;

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Değirmenlik mahallesi,

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Asmalı, Saraylar, Abroz, Topağaç mahalleleri,

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa, Uskumruköy, Kilyos, Demirciköy mahalleleri; Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu mahallesi; Maltepe ilçesindeki Başıbüyük mahallesi, Çekmeköy ilçesindeki Alemdağ, Taşdelen mahalleleri,

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık mahallesi; Aliağa ilçesindeki Kurtuluş mahallesi; Kiraz ilçesindeki İğdeli mahallesi; Bornova ilçesindeki Gürpınar mahallesi,

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Gümüşyeniköy mahallesi; Pazarlar ilçesindeki Sofular mahallesi; Gediz ilçesindeki Yeniköy mahallesi; Manisa ilçesindeki Salihli Sağlık mahallesi; Yunusemre ilçesindeki Bağyolu mahallesi; Selendi ilçesindeki Eskin mahallesi; Kula ilçesindeki Çarıkballı mahallesi;

Muğla Menteşe ilçesindeki Yeşilyurt, Yerkeşik mahalleleri,

Sivas Yıldızeli ilçesindeki Çobansaray mahallesi,

Trabzon Tonya ilçesindeki Kalınçam mahallesi,

Yozgat Sorgun ilçesindeki Gülşehri mahallesinde yer alan konumlar Resmi Gazete'de belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE CUMHURBAŞKANI KARARLARI ARASINDA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak şartıyla, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.