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11 yaşında hayatını kaybetti… Enes Talha Çağlayan’ın acı sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 yaşında hayatını kaybetti… Enes Talha Çağlayan’ın acı sonu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce-Zonguldak kara yolu Boğaziçi sapağı mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Enes Talha Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağlayan gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Düzce Zonguldak karayolu Boğaziçi sapağı mevkisinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki kamyon, sol şeritte seyir halinde bulunduğu esnada aynı güzergahta seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. 

ARAÇTAN FIRLADI, AĞIR YARALANDI

Kazada araç içerisinde bulunan Enes Talha Çağlayan (11) isimli çocuk araçtan fırlayarak ağır yaralandı. 

11 yaşında hayatını kaybetti… Enes Talha Çağlayan’ın acı sonu - 1. Resim

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Enes Talha Çağlayan, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 yaşında hayatını kaybetti… Enes Talha Çağlayan’ın acı sonu - 2. Resim

Çağlayan'ın cenazesi Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Alaplı ilçesindeki Fındıklı köy camisine getirildi.

Enes Talha Çağlayan'nın cenazesi, ailesi ve vatandaşların gözyaşları eşliğinde, öğlen vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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