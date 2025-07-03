11 yaşında hayatını kaybetti… Enes Talha Çağlayan’ın acı sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2025 14:38 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 14:40 - Güncelleme:

Düzce-Zonguldak kara yolu Boğaziçi sapağı mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Enes Talha Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağlayan gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Düzce Zonguldak karayolu Boğaziçi sapağı mevkisinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki kamyon, sol şeritte seyir halinde bulunduğu esnada aynı güzergahta seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. ARAÇTAN FIRLADI, AĞIR YARALANDI Kazada araç içerisinde bulunan Enes Talha Çağlayan (11) isimli çocuk araçtan fırlayarak ağır yaralandı. KURTARILAMADI Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Enes Talha Çağlayan, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağlayan'ın cenazesi Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Alaplı ilçesindeki Fındıklı köy camisine getirildi. Enes Talha Çağlayan'nın cenazesi, ailesi ve vatandaşların gözyaşları eşliğinde, öğlen vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. İlgili Haber Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletli can verdi Acı olay! Ölüm Yunis Demirkurt’u direksiyon başında yakaladı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk