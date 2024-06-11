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14 yaşındaki çocuğun serinlemek için girdiği kanaldan cansız bedeni çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 yaşındaki çocuğun serinlemek için girdiği kanaldan cansız bedeni çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Ölen çocuğun yakınları çaresizce cesedin başında oturdu.

10 Mayıs saat 18.45 sıralarında sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih (14) serinlemek için Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girdi. Suda yüzen Muhammed Salih bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezine olayı ihbar etti. Bu sırada Muhammed Salih suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘Kurbağa' adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ‘Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı.

14 yaşındaki çocuğun serinlemek için girdiği kanaldan cansız bedeni çıktı - 1. Resim

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başladı. Yapılan çalışmalarda Muhammed Salih'in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Muhammed Salih'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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