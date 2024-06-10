Zap Suyu, polis Cihat Yıldız'la öğretmen eşi Çisem Yıldız'ı yuttu

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Hakkari'de polis memuru Cihat Yıldız'ın kullandığı araç Zap Suyuna uçtu. Feci kazada Yıldız'ın öğretmen eşi Ayşe Çisem Yıldız hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Cihat Yıldız da bugün yaşam yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari- Çukurca karayolu Şine bölgesinde dün öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Kazada Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız’ın (31) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyuna uçtu. Kazada sürücü ile Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda öğretmen olan eşi Antalya - Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Ayşe Çisem Koç Yıldız (30) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AYŞE ÇİSEM YILDIZ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Çisem Koç Yıldız’ın cenazesi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

CİHAT YILDIZ BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın meslektaşları hastane önüne akın etti.

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Hakkari'de görev yapan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Çisem Koç Yıldız’ın cenazelerinin yarın Antalya Kumluca Eski Caminde ikindi namazına müteakip Kumluca Gücük Mezarlığına defnedilecekleri öğrenildi.



