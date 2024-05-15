Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 1.5 saat görüşmüşlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu

1.5 saat görüşmüşlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1.5 saat görüşmüşlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Özgür Özel yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. 1.5 saat görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'de siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Biz hiçbir zaman kutuplaşan taraf olmadık, olmayacağız. Arzu ediyoruz ki muhalefetimiz yapıcı olsun. Biz milletimizin de takdir ettiği bu iklimin Türk siyasetinin normali haline getirmek istiyoruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, Türk siyasetine ilişkin önemli mesajlar verdi. 

"SİYASETİN YUMUŞAMAYA İHTİYACI VAR"

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, "Kendisiyle 1.5 saati aşkın önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Biz hiçbir zaman kutuplaşan taraf olmadık, olmayacağız. Türkiye'yi bir bütün gördük, ayrıştırmadık. Siyasetimizi gerilim ve kutuplaşma üzerine değil, hizmet ve yatırım üzerine inşa ettik. Haksızlık karşısında elbette ki öfkelendik. Ancak milletimizi kucakladık." dedi. 

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL GÜZEL GEÇSİN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki 4 yıl güzel geçsin. Arzu ediyoruz ki muhalefetimiz yapıcı olsun. Biz mileltimizin de takdir ettiği bu iklimin Türk siyasetinin normali haline getirmek istiyoruz.

"KUKLAYI DA KUKLACIYI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalamaya çalışanlar elbette ki boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirlerse çirkinleşsinler o tuzağa düşmeyeceğiz. Bize yakışan tevazudur. Başkaları ne yaparsa yapsın biz kucaklayıcı olacağız. Partimizin kapıları ilkeleri, bizim ilkelerimizle uzlaşan herkese açıktır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Açığa alınan polislerin son durumu ne? Adalet Bakanı Tunç, 'Sıfatı ne olursa olsun' dedi, 'yargıya güven' mesajı verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gezi Parkı davasında yeni gelişme: Osman Kavala'nın talebine ret - GündemGezi Parkı davasında yeni gelişme: Osman Kavala'nın talebine retAylık kazancı 3 milyon TL'yi aştı! Ekipler harekete geçti, tutuklanarak cezaevine gönderildi - GündemAylık kazancı 3 milyon TL'yi aştı, ekipler harekete geçtiIrak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi7 yaşındaki Mert'in ölümüne neden olmuştu: 'Şırıngalı çikolata' davasında yeni bilirkişi raporu talebi - Gündem'Şırıngalı çikolata' davasında yeni bilirkişi raporu talebiGözler bu açıklamada... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar - Gündem"Yorulan arkadaşlarımızı dinlenmeye alacağız"Esenyurt'un olaylı sitesi yine gündemde! Yöneticiden rezidans sakinlerine şiddet - GündemEsenyurt'un olaylı sitesi yine gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...