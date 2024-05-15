1.5 saat görüşmüşlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. 1.5 saat görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'de siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Biz hiçbir zaman kutuplaşan taraf olmadık, olmayacağız. Arzu ediyoruz ki muhalefetimiz yapıcı olsun. Biz milletimizin de takdir ettiği bu iklimin Türk siyasetinin normali haline getirmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, Türk siyasetine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"SİYASETİN YUMUŞAMAYA İHTİYACI VAR"

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, "Kendisiyle 1.5 saati aşkın önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Biz hiçbir zaman kutuplaşan taraf olmadık, olmayacağız. Türkiye'yi bir bütün gördük, ayrıştırmadık. Siyasetimizi gerilim ve kutuplaşma üzerine değil, hizmet ve yatırım üzerine inşa ettik. Haksızlık karşısında elbette ki öfkelendik. Ancak milletimizi kucakladık." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL GÜZEL GEÇSİN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki 4 yıl güzel geçsin. Arzu ediyoruz ki muhalefetimiz yapıcı olsun. Biz mileltimizin de takdir ettiği bu iklimin Türk siyasetinin normali haline getirmek istiyoruz.

"KUKLAYI DA KUKLACIYI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalamaya çalışanlar elbette ki boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirlerse çirkinleşsinler o tuzağa düşmeyeceğiz. Bize yakışan tevazudur. Başkaları ne yaparsa yapsın biz kucaklayıcı olacağız. Partimizin kapıları ilkeleri, bizim ilkelerimizle uzlaşan herkese açıktır."