Narin Güran cinayetinde 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılandığı davada mütalaa sunuldu. Cumhuriyet savcısı sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksik konuların giderilmesine yönelik görüş bildirdi. Mahkeme, duruşmayı 29 Ocak 2027'ye erteledi.

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Diyarbakır'da cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra dere içinde çuvalda bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava devam etti.

“EKSİK KONULAR GİDERİLSİN”

Tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılandığı duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksik konuların giderilmesine yönelik görüş bildirdi.

5 sanık, duruşmada savunma yaptı. Sanıklar ile adli süreçteki 3 çocuğun avukatları müvekkillerine isnat edilen suçtan beraat kararı verilmesini talep etti.

15 sanıklı Narin Güran davası 29 Ocak’a ertelendi: Dosyada eksikler var

29 OCAK’A ERTELENDİ

Mahkeme, diğer sanıklar ve adli süreçteki çocuğun savunmasının yapılması ve eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 29 Ocak 2027'ye erteledi.

5'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 12 kişi ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

15 sanıklı Narin Güran davası 29 Ocak’a ertelendi: Dosyada eksikler var

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında, 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl, Hediye Güran 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 3 yıl, adli süreçteki R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K. (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

15 sanıklı Narin Güran davası 29 Ocak’a ertelendi: Dosyada eksikler var

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında, 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğa 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulmuştu.

YARGITAY, CEZAYI ONAMIŞTI

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Nevzat Bahtiyar

NEVZAT BAHTİYARA 17 YIL

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasına karar vermişti.

1. Ceza Dairesi'nin, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, 'nitelikli kasten öldürmeye yardım' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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