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    150 milyon TL vurgun...Sazan Sarmalı çetesi çökertildi!

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    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    150 milyon TL vurgun...Sazan Sarmalı çetesi çökertildi!
    Çete, Adana, Vurgun, Haber

    Adana'da 150 milyon TL vurgun yapan Sazan Sarmalı çetesi operasyonla çökertildi. Şebekede bulunan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetenin parayı otomobil, altın, gayrimenkul alarak akladıkları ortaya çıktı.

    Adana’da sazan sarmalı ve oltalama yöntemi 150 milyon TL para vuran şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulandı. Şebekede bulunan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    150 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

    Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve Türkiye genelinde 374 ayrı müştekinin dijital sazan sarmalı yöntemiyle, Phishing (Oltalama) amaçlı hazırlanan siteler üzerinden yaklaşık 150 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

    Siber polisleri yaptıkları çalışmada şebekenin lideri olan Ali B., liderin kardeşi Bekir B.’yi ve şebekenin içerisinde yer alan Murat D., Murat T., Mehmet S., Vedat Ö. Mehmet Emin S. ve İsa Y.’ye ulaştı. Ekipler şahısların evlerine eş zamanlı baskın yaparak yakaladı.

    PARAYI OTOMOBİL, GAYRİMENKUL ALARAK AKLADILAR

    Şüphelileri parayı kripto para olmak üzere otomobil, altın, döviz ve gayrimenkul satın alarak akladıklarını belirlendi. Operasyon çerçevesinde şahısların suçtan elde ettiği parayla aldığı değerlendirilen 6 araca, 3 eve ve 2 arsayla ilgili savcılık tedbir kararı koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    150 milyon TL vurgun...Sazan Sarmalı çetesi çökertildi!

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