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16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu'nden 7 gündür haber yok! Annesine gitmek için evden çıktı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Üsküdar'da yaşayan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu, 7 gün önce anneannesine gitmek için evden çıktı. Genç kızı bir daha gören olmadı, acılı aile ölü yada diri kızlarının bulunmasını istedi.

Üsküdar Selami Ali Mahallesinde oturan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu 30 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında anneannesine gitmek için evden çıktı. Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. 7 gündür Ayça'dan haber alamayan aile kızlarının bulunmasını istiyor.

16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu'nden 7 gündür haber yok! Annesine gitmek için evden çıktı... - 1. Resim

"ÖLÜ YA DA DİRİ BULUN"

Konuyla ilgili konuşan Ayça'nın annesi Aylin Karahanoğlu ,"Kızım cuma günü evdeydi. Anneannesine diye çıktı. Gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Tam 7 gün oldu. Haber alamıyorum, çok kötü durumdayım. Evladımdan haber istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" dedi.

16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu'nden 7 gündür haber yok! Annesine gitmek için evden çıktı... - 2. Resim

Ayça'nın babaannesi Emel Karahanoğlu ,"Ben de buradan kızıma seslenmek istiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa haber versin. Perişan olduk, 7 gündür bir haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı çok merak ediyoruz. Gören duyan varsa Allah rızası için ihbar etsin. Ayça neredesin? Bir haber ver, telefon et" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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