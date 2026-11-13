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19 kişinin öldüğü HABAŞ'ta telefon yasağı: İşçiler 'paydos' dedi

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İzmir Aliağa'da 4 gün önce meydana gelen patlamanın ardından HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan işçilere tesis içerisinde cep telefonu yasağı getirildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine fabrikanın önünde arbede çıktı, işçiler iş bırakıp eylem başlattı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren ve 9 Kasım günü yaşanan patlama faciasıyla Türkiye'yi yasa boğan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda tansiyon yeniden yükseldi. İşçilerin tesise cep telefonuyla alınmaması yönündeki karar, fabrika önünde protestoya ve ardından arbedeye dönüştü.

İddiaya göre; 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlama soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla tesise cep telefonu girişi yasaklandı.

Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen personelin turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi.

19 kişinin öldüğü HABAŞta telefon yasağı: İşçiler paydos dedi
Başlık Resmi19 kişinin öldüğü HABAŞta telefon yasağı: İşçiler paydos dedi

Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, telefonlarını teslim etmek istemeyerek karara sert tepki gösterdi.

Turnikelerden geçmeyerek iş başı yapmayan işçiler, fabrika önünde toplanıp iş bırakma eylemi başlattı.

19 kişinin öldüğü HABAŞta telefon yasağı: İşçiler paydos dedi
Başlık Resmi19 kişinin öldüğü HABAŞta telefon yasağı: İşçiler paydos dedi

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi devam ederken bu sırada alanda gerginlik tırmandı.

Eylem sırasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine ortalık karıştı.

Kısa sürede büyüyen arbedede öfkeli işçilerin, saldırıyı gerçekleştiren fabrika yetkilisini darp ettiği görüldü.

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19 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan tesiste 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi yapıldığı esnada tavan vincinin düşmesi ve malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Faciada 19 işçi hayatını kaybetmiş, 14 işçi de yaralanmıştı.

19 kişinin öldüğü HABAŞta telefon yasağı: İşçiler paydos dedi
Başlık Resmi19 kişinin öldüğü HABAŞta telefon yasağı: İşçiler paydos dedi

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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