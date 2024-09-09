20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi. 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı sorusunu cevaplayan Tekin, "Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber canlı yayınında, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili bilgi verirken, öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Böylece mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapılacağına ilişkin bir hüküm varken bu oranı yüzde 50'ye düşürdüklerini ifade eden Tekin, "Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştay'da açılan dava süreci devam ediyor. Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

NARİN GÜRAN'IN SINIF ARKADAŞLARINA DESTEK VERİLECEK

İlkokul öğrencisi Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesinin ardından eğitim-öğretim yılının buruk başladığı vurgulanarak, Bakanlığın Narin'in okulundaki arkadaşlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına ilişkin soru üzerine Tekin, bir Bakan, bir baba ve vatandaş olarak Narin'in başına gelen olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak bu tür olaylarda çocukların yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için tüm birim amirlerinin, bakan yardımcılarının değişik illerde öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Tekin, konuya ilişkin şöyle konuştu: "Bugün de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz bir ekip, genel müdürümüzün başkanlığında Diyarbakır'a gittiler, Narin çocuğumuzun okulu Tavşantepe İlkokulu'nda, eğitim-öğretim yılının açılışını orada yaptılar. Özel olarak travmayla mücadele ve ilk müdahaleler konusunda eğitilmiş, yetkin 4 arkadaşımız, genel müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzdeki uzman arkadaşlarla beraber eğitim öğretimi orada açtılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yetkilileriyle beraber okuldaki çocuklarımızın yas ve travma konusundaki süreci atlatmalarına ilişkin alınabilecek tedbirleri aldılar. Allah başımıza bir daha böyle bir şey getirmesin."

"MATERYALLERİMİZ YETERLİ, İLAVE KAYNAĞA İHTİYAÇ YOK"

Öğrencilere yardımcı kaynak verilmesi konusunda görüşü sunulan Bakan Tekin, ders kitapları, öğretmenler, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ve dünyada en çok "tık"lanan eğitim portalları arasında bulunan EBA içeriklerinin, öğrencilerin kademeler arası geçiş sınavlarına hazırlanmaları konusunda yeterli olduğunu ifade etti.

Bu kadar zengin içerik varken çocuklara ilave bir mali yük getirecek şekilde kitap aldırmanın kimseye bir faydasının bulunmadığının altını çizen Tekin, şöyle devam etti:

"Bu konuya şöyle de bakıyorum; kamu politikaları üzerine vesayet uygulamaya çalışan bir mekanizma var demektir bu. Çünkü sadece bu yıl 250 milyona yakın ders kitabını ücretsiz dağıttık. İlave bu kadar materyal varken dışardan ilave bir materyali velilere yük olacak şekilde satın aldırmak asla tasvip ettiğimiz bir şey değil. (Velilerimizi) Bir kez daha uyarmış olayım, kitaplarımız ve materyalimiz yeterlidir. Lütfen idarecilerimize ve öğretmenlerimize hiçbir denetimden geçmemiş olan piyasada satılan test, ders benzeri kitapları çocuklarınıza aldırmayın, öğretmenlerimizi bu konuda baskı altına almayın. Biz bunu asla ve kesinlikle istemiyoruz. Bir materyale ihtiyaç varsa bunu zaten EBA'da sunuyoruz. İlave basılı materyal de gönderiyoruz zaten."