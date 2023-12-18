20 TL için silahları kuşanıp iş yeri bastılar! Beyrancıdaki dehşet anları kamerada

18 Aralık 2023 23:28 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 23:28

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi...

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; dün 16.27 sularında henüz adı öğrenilemeyen bir şahıs evinden beyran siparişi verdi.

20 TL YÜZÜNDEN SİLAHLA MEKANI BASTILAR

Söz konusu şahıs, verdiği beyranın fiyatının lokantada 100 TL, siparişte ise 120 TL olduğunu öne sürerek sinirlendi. Bunun üzerine mekanın sahibini arayarak önce tartıştı daha sonra küfürleşti.

Ardından gözü dönen şahıs, 9 arkadaşıyla birlikte beyrancıyı bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Korkunç olay sırasında saldırganlar mekanın işletecisi ve oğlunu acımasızca darp etti. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganların yeri sahibini ve oğlunu darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

POLİSLER HERYERDE ONLARI ARIYOR

Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.