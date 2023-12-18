20 TL için silahları kuşanıp iş yeri bastılar! Beyrancıdaki dehşet anları kamerada
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te akıl almaz bir olay yaşandı. Bir kişi, evden sipariş ettiği beyranın fiyatının menüdeki fiyattan 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle yanına aldığı arkadaşlarıyla restoranı bastı. Silahlı grup restoran sahibi ve oğluna saldırdı. Dehşete düşüren anlara kamera yansıdı.
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi...
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; dün 16.27 sularında henüz adı öğrenilemeyen bir şahıs evinden beyran siparişi verdi.
20 TL YÜZÜNDEN SİLAHLA MEKANI BASTILAR
Söz konusu şahıs, verdiği beyranın fiyatının lokantada 100 TL, siparişte ise 120 TL olduğunu öne sürerek sinirlendi. Bunun üzerine mekanın sahibini arayarak önce tartıştı daha sonra küfürleşti.
Ardından gözü dönen şahıs, 9 arkadaşıyla birlikte beyrancıyı bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Korkunç olay sırasında saldırganlar mekanın işletecisi ve oğlunu acımasızca darp etti. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganların yeri sahibini ve oğlunu darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı
POLİSLER HERYERDE ONLARI ARIYOR
Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.