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21 saat havada mahsur kaldı, helikopterden iner inmez yeri öptü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da 1 kişinin ölümüyle, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlar tek tek kurtarılıyor. Havada 21 saat mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan vatandaşlardan 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü.

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü Konyaaltı ilçesi Tünektepe Teleferik Merkezi’nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik zarar görmüş ve içerisindeki vatandaşlar düşmüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

21 SAAT SONRA KURTARILDI

Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 171 kişi mahsur kaldı. Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Son olarak 3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58), iner inmez yeri öptü.

21 saat havada mahsur kaldı, helikopterden iner inmez yeri öptü - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.
Bölgede ekiplerin kalan 13 vatandaşı kurtarmak için yoğun çabaları sürüyor.

21 saat havada mahsur kaldı, helikopterden iner inmez yeri öptü - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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