22 yaşında başkanlık koltuğunda: Mazbatasını aldı

31 mart yerel seçimlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediye başkanlığını kazanan ve 'en genç belediye başkanı' unvanına sahip olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne bağımsız olarak giren 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde seçimi kazandı.

'En genç belediye başkanı' unvanına sahip olan Çelik ile belediye meclisi üyeleri, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Egemen Çavuşoğlu'ndan mazbatalarını aldı.

'BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM'

Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, kendisine destek veren belde halkına teşekkür etti.

Sonuçtan çok mutlu olduğunu dile getiren Çelik, "Kalkım halkı seçimlerde büyük bir teveccüh göstererek bana inandılar, bana güvendiler. Ben de bu güveni boşa çıkarmayacağım. Kalkım'ın istek ve ihtiyaçlarını tamamlamak için çabalayarak elimden geleni yapmak için mücadele vereceğim. Tüm Kalkım halkına bana inandıkları ve gösterdikleri bu destekten dolayı tekrar çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yenice Kaymakamlığı önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Çelik, belediye binasına giderek makamına geçti.