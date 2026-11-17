KKTC'de 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasının ardından yeniden sefer izni verilen Filo Denizcilik'e ait Şampiyon Melekler gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e giderken motor arızası yaptı. Karpaz açıklarında arızalanan gemi römorkörle limana çekilirken yolcuların güvende olduğu açıklandı. Daha önce geminin sefer iznine ilişkin denetim belgelerinin açıklanması istenmişti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet faciasının sonrasında seferleri durdurulan, fakat teknik kontrollerin ardından tekrar sefer yapmasına izin verilen Filo Denizcilik'e ait Şampiyon Melekler gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e giderken motor arızası yaptı.

30 Ağustos'ta yaşanan ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasıyla gündeme gelen Filo Denizcilik firması, bu defa yeni bir olayla gündem oldu. Facianın sonrasında seferleri durdurulan, fakat teknik kontrollerin tamamlanmasının sonrasında tekrar sefer yapmasına müsade edilen firmaya ait Şampiyon Melekler adlı yük ve yolcu gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e seyir hâlindeyken Karpaz açıklarında motor arızası yaşadı.

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CAN YA DA MAL KAYBI YOK

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Şalel'in aktardığı bilgiye göre, arıza yerel saatle 05.00 civarında yaşandı. Motor arızası sebebiyle seferine devam edemeyen gemi, Söndüren-10 adlı römorkör tarafından Gazimağusa Limanı'na çekildi. Şalel, gemide yangın ya da başka bir olumsuzluk olmadığını söyleyerek yolcuların güvende olduğunu, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını duyurdu.

Filo Denizcilik'e ait Filo Jet adlı yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026'da Girne'den Türkiye'ye hareket etmesinin ardından Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Facia sonucu 28 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi kurtarılmıştı. Olayın sonrasında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 31 Ağustos'ta firmanın KKTC'den gerçekleştirdiği bütün deniz seferlerinin ikinci bir duyuruya dek durdurulduğunu duyurmuştu.

SEFERDEN MEN EDİLMİŞTİ

Şirketin filosunda olan Şampiyon Melekler adlı gemi de bu karar kapsamında seferlerden men edilmişti. Gemi, 12 Eylül'de ticari sefer yapmamak koşuluyla teknik incelemelerden geçirilmek için Gazimağusa Limanı'ndan Mersin'e sevk edilmişti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk Loydu tarafından gemide dört gün süren kapsamlı denetimler yapıldığını ve yapılan incelemeler neticesinde geminin tekrar sefere çıkmasına engel bir durum olmadığının belirlendiğini bildirmişti. Bakanlık ayrıca gemiye 12 Aralık 2026'ya dek geçerli Class Sertifikası düzenlendiğini duyurmuştu. Mersin Limanı'nda bekleyen yüzlerce tır ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar gerekçe gösterilerek geminin tekrar sefer yapmasına izin verilmişti.

28 kişinin öldüğü facianın ardından yeni kriz! Aynı şirketin gemisi denizde kaldı

SENDİKA AÇIKLAMA İSTEMİŞTİ

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Şampiyon Melekler'in tekrar seferlere başlamasının sonrasında yaptığı açıklamada, Filo Jet faciası sonrasında firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu anımsatarak gemiye tekrar sefer izninin hangi kararla verildiğinin açıklanmasını istemişti.

Sendika, geminin sefere uygunluk raporlarının, sörvey sonuçlarının ve teknik denetim belgelerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yapmıştı. Ticari faaliyetlerin sürdürülmesine karşı olmadıklarını söyleyen Güç-Sen, 28 kişinin hayatını kaybettiği facianın sonrasında denetim ve izin süreçlerinin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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