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3. Seçil Erzan vakası! Banka çalışanından 37 milyonluk vurgun

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Seçil Erzan vakası! Banka çalışanından 37 milyonluk vurgun

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülke gündemine damga vuran Seçil Erzan davasının bir benzeri İzmir'de görülmüştü. Üçüncü benzer olay ise Konya'da meydana geldi. Akbank çalışan Perihan Yazar 37 milyon liralık vurgun iddiasının ardından tutuklandı. Yazar'ın ilk ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşanmıştı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamıştı.

3. Seçil Erzan vakası! Banka çalışanından 37 milyonluk vurgun - 1. Resim

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İzmir'in ardından benzer bir olay da Konya'da meydana geldi. Sabah'ın haberine göre Ereğli ilçesinde Akbank'ta çalışan Perihan Yazar 37 milyon 157 bin 105 TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla nişanlısı ile birlikte tutuklandı. Olay banka avukatlarının şikayetçi olmasıyla ortaya çıkarken Yazar yaptıklarını, "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim." diyerek açıkladı.

3. Seçil Erzan vakası! Banka çalışanından 37 milyonluk vurgun - 2. Resim

PARALARI KRİPTO PARA BORSASINA YATIRMIŞ

Yazar, ayrıca "Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve Settar'ın hesaplarına aktardım. Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım. Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise Settar'ın hesabına yönlendirdim. Üçüncü kişilere borcum vardı. Paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile de bu borçlarımı kapattım" dedi.

Öte yandan Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan'ın sık sık lüks otellerde tatil yaptığı öne sürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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