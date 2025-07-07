3 yaşındaki Umut Eymen’in acı sonu… Yakınları kahroldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan Umut Eymen Sakarya’dan acı haber geldi. 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Örtülü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. Sakarya (35) traktör ile tarlada geri manevra yaptığı sırada oğlu Umut Eymen Sakarya’yı (3) görmedi.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Traktörün altında kalan çocuk ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Bozdoğan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen minik umut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI KAHROLDU

Minik Umut’un ölümü ailesini ve yakınlarını hüzne boğarken, olayla ilgi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.