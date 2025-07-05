Bir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı
İstanbul Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Uğur Altın, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Altın, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile birlikte oğlunun tabutunu omuzladı.
İstanbul'un Muratbey mevkisindeki Çatalca Yolu'nda dün meydana gelen kazada; Jandarma Uzman Çavuş S.S. yönetimindeki 34 DZC 538 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
ASTSUBAY EMİRHAN ALTIN'DAN ACI HABER
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Uzman Çavuş S.S. ve Uzman Çavuş İ.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
EMİRHAN ALTIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çatalca Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Emirhan Altın'ın cenazesi, İstanbul'dan memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Aşağımahmutlar Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
BABA ALTIN'IN GÖZYAŞLARI
Gözyaşlarına hakim olamayan baba Uğur Altın, oğlunun tabutunu Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile birlikte omuzlayarak, cenaze aracına taşıdı. Altın'ın cenazesi, öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine; Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, Altın'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.