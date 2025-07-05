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Bir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik Kazası, Ölüm, Jandarma, Cenaze Töreni, Kırıkkale, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Uğur Altın, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Altın, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile birlikte oğlunun tabutunu omuzladı.

İstanbul'un Muratbey mevkisindeki Çatalca Yolu'nda dün meydana gelen kazada; Jandarma Uzman Çavuş S.S. yönetimindeki 34 DZC 538 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı - 1. Resim

ASTSUBAY EMİRHAN ALTIN'DAN ACI HABER

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Uzman Çavuş S.S. ve Uzman Çavuş İ.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı - 2. Resim

EMİRHAN ALTIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çatalca Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Emirhan Altın'ın cenazesi, İstanbul'dan memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Aşağımahmutlar Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Bir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı - 3. Resim

BABA ALTIN'IN GÖZYAŞLARI

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Uğur Altın, oğlunun tabutunu Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile birlikte omuzlayarak, cenaze aracına taşıdı. Altın'ın cenazesi, öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Bir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı - 4. Resim

Cenaze törenine; Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, Altın'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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