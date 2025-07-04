Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Jandarma aracı kaza yaptı! Astsubay Emirhan Altın'dan acı haber geldi

Jandarma aracı kaza yaptı! Astsubay Emirhan Altın'dan acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Jandarma, Kaza, Ölüm, Çatalca, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Çatalca'da görevli jandarma personelinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 24 yaşındaki Astsubay Emirhan Altın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çatalca mevkii Büyükçekmece yol ayrımında yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş S.S., İ.B. ve Emirhan Altın'ın eve gitmek için seyir halinde olduğu otomobil yol ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bariyerlere çarptı.

Jandarma aracı kaza yaptı! Astsubay Emirhan Altın'dan acı haber geldi - 1. Resim

Çarpmanın etkisi ile araç metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı 2 uzman çavuşu hastaneye kaldırdı. 24 yaşındaki Astsubay Emirhan Altın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma aracı kaza yaptı! Astsubay Emirhan Altın'dan acı haber geldi - 2. Resim

Kaza yerine çok sayıda askeri personel gelirken, polis ekipleri incelemeleri yaptı. Altın'ın cansız bedeni yapılan ilk inceleme ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli olduTrump hayal kırıklığını gizlemedi: Putin barış istemiyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bravo sana Yavuz dede! Her şey torunları Kur’an-ı Kerim öğrensin diye... - YaşamBravo sana Yavuz dede! Her şey torunları Kur’an-ı Kerim öğrensin diye...Ormanlar için kritik hafta! Orhan Şen'den korkutan senaryo: Sıcaklık tavan, nem dipte, UV radyasyonu yüksek... - YaşamSıcaklık tavan, nem dipte, UV yüksek...Tuvalete diye gitti, canından oldu! Arkadaşı zor kurtuldu - YaşamTuvalete diye gitti, canından oldu! Arkadaşı zor kurtulduTemmuz’da böylesi! Yazı göremeden kışı yaşadılar… Her yer beyaza büründü - YaşamTemmuz’da böylesi! Yazı göremeden kışı yaşadılar… Her yer beyaza büründüDiyarbakır'da 4 husumetli aile barıştırıldı - YaşamDiyarbakır'da 4 husumetli aile barıştırıldıSağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı! - YaşamSağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı!
Sonraki Haber Yükleniyor...