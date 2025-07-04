Jandarma aracı kaza yaptı! Astsubay Emirhan Altın'dan acı haber geldi

İstanbul Çatalca'da görevli jandarma personelinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 24 yaşındaki Astsubay Emirhan Altın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çatalca mevkii Büyükçekmece yol ayrımında yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş S.S., İ.B. ve Emirhan Altın'ın eve gitmek için seyir halinde olduğu otomobil yol ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı 2 uzman çavuşu hastaneye kaldırdı. 24 yaşındaki Astsubay Emirhan Altın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda askeri personel gelirken, polis ekipleri incelemeleri yaptı. Altın'ın cansız bedeni yapılan ilk inceleme ardından morga kaldırıldı.