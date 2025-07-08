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30 yaşındaki Uğur Mumay’ın korkunç ölümü… Cesedini dalgıçlar buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 yaşındaki Uğur Mumay’ın korkunç ölümü… Cesedini dalgıçlar buldu
Bafra, Samsun, Ölüm, Sulama Kanalı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen Uğur Mumay hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Mumay’ın cansız bedenine otopsi yapılacağı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, Bahçeler Mahallesi Saklı Bahçe Düğün Salonu mevkisinde gece saat 01.45'te meydana geldi. 

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Uğur Umay (30) arkadaşlarıyla birlikte alkol almak amacıyla arabayla sulama kanalı kenarına geldi. Bir süre sonra araçtan inen Umay, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

30 yaşındaki Uğur Mumay’ın korkunç ölümü… Cesedini dalgıçlar buldu - 1. Resim

CESEDİNİ DALGIÇLAR SUDAN ÇIKARDI

Durumu fark eden arkadaşları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, akıntının güçlü olması nedeniyle zorluk yaşadı. Yaklaşık 5 kilometre sürüklenen Uğur Umay, itfaiye dalgıcı Cüneyit Gelgeç tarafından sudan çıkarıldı. Ancak yapılan incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

30 yaşındaki Uğur Mumay’ın korkunç ölümü… Cesedini dalgıçlar buldu - 2. Resim

Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Umay’ın yanında bulunan arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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