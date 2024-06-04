31 Mart'tan sonra ilk kayyım DEM'li belediyeye! Yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçacaktı...

Terör suçlarından yargılanan Hakkâri Belediye Başkanı M. Sıddık Akış, ceza alacağını öngörünce yurt dışına kaçmak istedi. Van’da yakalanan DEM Partili Akış’ın üzerinde yüksek miktarda para çıktı. Hakkâri Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken Van’da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Hakkâri Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre Akış’ın 2014 yılından beri devam eden terör sularından yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyordu. Ceza alacağını öngören Akış’ın Hakkâri’den önce Van’a, oradan da yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı öğrenildi. Van’da yakalanan Akış’ın üzerinden yüksek miktarda para çıktığı belirtildi. Hakkâri Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye binası çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı. Belediye önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi. Hakkâri Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Akış’ın terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği belirtildi.

Akış’ın, terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, Akış’ın “Kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı” bildirildi.

ÖRGÜT İÇİN HARAÇ TOPLADI

Terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giden Akış’ın, üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Akış hakkında “silahlı terör örgütünü yönetmek”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği kaydedildi.

YERİNE VALİ ÇELİK ATANDI

Akış’ın, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığınca “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada “Bu nedenlerle Mehmet Sıddık Akış, anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.