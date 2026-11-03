Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Yedi aylık çalışmanın ardından 181 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken şüphelilerle bağlantılı hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlarda yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine ve 53 taşınır ile taşınmaz mala el konuldu.

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Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü 7 aylık projeli çalışma kapsamında 100 şüpheli yakalandı.

Soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı belirlendiği bildirildi.

34 İLDE 181 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Nevşehir merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlara 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Toplam 181 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, haklarında işlem yapılan şüphelilerden 100'ünü yakaladı.

AVANOS'TAKİ EĞLENCE MEKÂNI VE ADANA BAĞLANTISI

Yedi ay süren soruşturma kapsamında, özellikle Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir eğlence mekânı ile Adana'daki bazı şüpheliler arasında bağlantı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin komisyon karşılığında banka hesap bilgileri topladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların aktarılmasında kullandığı tespit edildiği aktarıldı.

Elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokularak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendiriliyor.

34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu! 100 şüpheli yakalandı, 20 milyar TL'lik para trafiği

KRİPTO PARA BORSALARI VE 6 KUYUMCU DETAYI

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla aklandığı belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasında rol aldığı tespit edildiği açıklandı.

Şüphelilerin kullandığı banka hesapları ve finansal işlemler de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

BANKA HESAPLARINDA 20 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Mali incelemelerde şüpheliler tarafından kurulan şirketlere ve şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL'lik toplam işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Söz konusu rakamın hesaplara giren ve çıkan işlemlerin toplam hacmini ifade ettiği, doğrudan suç geliri veya elde edilen kazanç tutarıyla aynı olmadığı değerlendiriliyor.

1 MİLYAR TL'LİK SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki gelire el konuldu.

Ayrıca şüphelilerle bağlantılı 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Böylece soruşturma çerçevesinde toplam 53 taşınır ve taşınmaz mal varlığına yönelik tedbir uygulandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmayla ilgili adli işlemler sürüyor.

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