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36 yıldır ayakta uyuyan adamın dramı... "Herkes uyuyor, ben çocuk gibi ağlıyorum"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Koah, Uyku Problemi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de yaşayan KOAH hastası Muzaffer Işık, yattığında nefesi kesildiği için 36 yıldır oturarak uyuyor. "Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum" ifadelerini kullanan Işık, "Allah'ım ben de şöyle yatsam ve bir uyusam' diye dua ediyorum" diye konuştu.

Muzaffer Işık 67 yaşında ve Eskişehir'de yaşıyor. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle uzun bir süredir zor günler geçiren Işık, yattığında kalp ritminde baskı oluşuyor ve nefesi kesiliyor.

Bu hastalığından dolayı tam 36 yıldır oturarak uyumak zorunda kalan Muzaffer Işık, evdeyken koltukta, dışardayken ise sandalyede uyuyarak ihtiyacını gideriyor.

Her gün yorgun halde uyanan talihsiz adamın en büyük isteği ise yatakta deliksiz bir uyku çekmek...

Doktorun kendisine "Uyurken yanında refakatçi olacak. Nefesin kesildiği zaman uyandırması lazım. Eğer refakatçin yoksa bir anda gidersin, kurtuluşun yok" dediğini söyleyen Muzaffer Işık, sabah ezanını duyduğunda 'Bugün de sağ çıktım' diyerek şükrettiğini anlatıyor.

36 yıldır ayakta uyuyan adamın dramı... "Herkes uyuyor, ben çocuk gibi ağlıyorum" - 1. Resim

"HERKES UYUYOR, BEN ÇOCUK GİBİ AĞLIYORUM"

"Allah'ım ben de şöyle yatsam ve bir uyusam' diye dua ediyorum" diyen Muzaffer Işık, konuşmasını şu sözlerle tamamlıyor:

➖Herkes yattıktan sonra gece 12.00 saatlerinde çocuk gibi ağlıyorum.

➖Oturduğum zaman da hareket etmem gerekiyor, nefesim yine kesiliyor.

➖Acilde serum veriyorlar, rahatlatıyor ama acil doktorunun bunun 48 saat bunun etkisi olduğunu, sonra yeniden hastaneye gitmemi söylüyor.

36 yıldır ayakta uyuyan adamın dramı... "Herkes uyuyor, ben çocuk gibi ağlıyorum" - 2. Resim

➖Ayağımdaki kılcal damarlar tıkalı olduğundan kangrene çevirdi, doktorlar 'kesilmesi lazım' dedi. Analiz doktoru nefes darlığım nedeniyle ameliyatta masada kalma ihtimalimin yüzde 90 olduğunu söyledi.

➖Tekli bir koltuk aldım, onun üzerinde oturuyorum. Sırt üstü yatmayı çok istiyorum.

➖En büyük istediğim 2 şey var. Biri ayaklarım, diğeri de uyku.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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