39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

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Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA GRUP VE ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

39 ilde 'Avcı' kıskacı! Yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada şöyle denildi:

Yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilerin tespiti ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin belirlenmesi üzerine bugün, İstanbul merkezli 39 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için ülkemizin dört bir yanında siber suç ve suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

39 ilde 'Avcı' kıskacı! Yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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