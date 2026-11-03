Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

39 ilde 'Avcı' kıskacı! Yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

Kaydet
|

Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fon vurguncuları
KÖŞE YAZILARI

Fon vurguncuları 'gizli tünellerde' yakalanacak!

ÇOK SAYIDA GRUP VE ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

39 ilde 'Avcı' kıskacı! Yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı
Başlık Resmi39 ilde 'Avcı' kıskacı! Yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada şöyle denildi:

Yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilerin tespiti ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin belirlenmesi üzerine bugün, İstanbul merkezli 39 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için ülkemizin dört bir yanında siber suç ve suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

39 ilde 'Avcı' kıskacı! Yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı
Başlık Resmi39 ilde 'Avcı' kıskacı! Yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.