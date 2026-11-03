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4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı

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Sağanak yağışın 4 gündür aralıksız devam ettiği Muğla’da aracı ile sel sularına kapılan bir sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçtan çıkıp tutunduğu ağaçta mahsur kalan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anı ise kameralara yansıdı.

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Meteoroloji’nin turuncu kod vererek sağanak uyarısı yaptığı Muğla’nın Ula ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından, bir vatandaş aracıyla birlikte suya kapıldı.

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2 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Sel sularına kapılan vatandaşın aracı yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkmayı başaran vatandaş, sel sularına kapılmamak için ağaca tutunarak yardım bekledi. Aracın ağaca takılmasıyla kurtulan vatandaş, tutunduğu ağaçta mahsur kaldı.

4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı
Başlık Resmi4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı

AFAD EKİPLERİ KURTARDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgede Ula-Akyaka çevresinde kayıp vatandaşı arama çalışmalarında bulunan AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Akyaka Jandarma karakol ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu ağaçta mahsur kalan vatandaş kurtarıldı. Kurtarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı
Başlık Resmi4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı

DATÇA’DA HORTUM

Öte yandan Muğla'nın Datça ilçesi ile Sömbeki (Simi) Adası arasında deniz üzerinde hortum meydana geldi. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz üzerinde oluşan hortum, Datça kıyılarından net bir şekilde görüldü.

4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı
Başlık Resmi4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı

YOLLAR, ARAZİLER GÖLE DÖNMÜŞTÜ

Dün etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, tarım alanları su altında kalmıştı. Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşmuş, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekmişti. Ula ilçesinin Sakar Geçidi mevkisinde yoğun sis oluşurken, kara yolları ile tarım arazileri suyun altında kalmıştı.

4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı
Başlık Resmi4 gündür sağanak yağışın devam ettiği kent! Sel sularına kapıldı, ağaca tutunup yardım bekledi, işte kurtarılma anı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muğla
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