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4 ilde 116,5 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya merkezli Gaziantep, Mersin ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, internetten yaklaşık 116 milyon 500 bin TL'lik sahte ürün satışıyla dolandırıcılık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Ev alma hayaliyle dolandırılan bir vatandaşın, 10 yıllık birikimi olan 1 milyon 650 bin TL'yi kaybettiği ortaya çıktı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden elektrikli süpürge, tarım aleti, mobilya, bisiklet, ev ve otomobil satış ilanları ile alıcıları dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

4 ilde 116,5 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı var - 1. Resim

116,5 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK

Örgüt üyelerinin internetten sahte ürün satışı yaparak, kapora veya ücretin tamamını alıp, ürünü göndermeyerek vatandaşları yaklaşık 116,5 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, 17 Haziran 2025 tarihinde Konya merkezli Gaziantep, Mersin ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3'ü kadın 11 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer 4 şüphelinin daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin başta "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" olmak üzere birçok suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 ilde 116,5 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı var - 2. Resim

10 YILLIK BİRİKİMİNİ BİR SAATTE KAYBETTİ

Bir vatandaşın ev alma hayaliyle 1 milyon 650 bin TL dolandırıldığı, 10 yıllık birikimini bir saat içinde kaybettiğini söylediği belirtildi. Polis, vatandaşları sahte ilan konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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