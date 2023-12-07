4 ilde FETÖ’nün KPSS çalışma evlerine operasyon! Kamuda aktif görevli 7 kişi gözaltında

7 Aralık 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:04

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin terörle mücadelesi durmaksızın devam ediyor. Güvenlik güçleri ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kapsamda devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ’nün son kalıntılarına yönelik operasyonlar da hız kesmeden sürüyor.

FETÖ'NÜN SINAV USULSÜZLÜKLERİ İÇİN SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Son olarak 2014'de düzenlenen KPSS sınavına FETÖ/PDY terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandıkları ile bu evlerden sorumlu oldukları tespit edilen kamuda aktif görevli şahıslar için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin 2014'de düzenlenen KPSS sınavına İstanbul'da bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandıkları yönünde bilgi elde edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bazı kadın şüphelilerin ise bu evlerden sorumlu oldukları ve hala kamuda aktif olarak görevli oldukları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4'ü İstanbul, 1'i Isparta, 1'i Gaziantep ve 1'i Denizli'de olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DÜN DE SINAV SORULARINA ÇALAN FETÖ’CÜLER İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, 4 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmişti.