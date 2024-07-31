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4 kent için sarı kodlu uyarı! Sağanak bu kez kuvvetli geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 kent için sarı kodlu uyarı! Sağanak bu kez kuvvetli geliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu kentlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Bolu, Düzce ve Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Kurum, şiddetli yağışa karşı 4 kente "sarı" kod uyarısında bulundu. Bu kentler Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon olarak sıralandı. Yetkililer; vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

4 kent için sarı kodlu uyarı! Sağanak bu kez kuvvetli geliyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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