4 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Rottweiler hastanelik etti

Adana’da Rottweiler cinsi köpeğin ısırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu hastanelik olurken, sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın ise yaralandı.

Saldırganlığı ile bilinen Rottweiler cinsi köpek Adana’da küçük bir kız çocuğuna dehşeti yaşattı. 12 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, 4 yaşındaki Asel Uğraş annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler saldırısı sonucu yaralandı. Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

SEYHAN POLİSİ KÖPEĞİN SAHİBİNİ BULDU

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise yaptığı çalışmayla köpeğin sahibi Sedat E’yi ve köpeği gezdiren Mümin K’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Çukurova ilçesinde ise dün sabah Türkmenbaşı Bulvarı’nda kaldırımda yürüyen Sümeyye Tek’e sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kurtulmak için koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Tek’e, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya sıçrayıp asfalt zemine düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.