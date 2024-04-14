Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Köpeklerin kovaladığı kıza araba çarptı!

Köpeklerin kovaladığı kıza araba çarptı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da sokak köpeklerinin kovaladığı genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre yoda yürüyen Sümeyye Tek, isimli genç kıza bir anda sokak köpekleri saldırdı. Korkan genç kız ise yola doğru koştu. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan, kaçarken de ayakkabısı çıkan genç kıza Adlan Baş yönetimindeki 34 KB 6116 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havaya sıçrayıp asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç kızın yardımına etraftaki vatandaşlar koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Köpeklerin kovaladığı kıza araba çarptı! - 1. Resim

Genç kız hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Adana’da bayramın 3. günü de 4 yaşındaki bir kız çocuğu köpek ısırması sonucu yaralanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatil bitti, İstanbul'a dönüşler başladı: Araç kuyrukları oluştu, havalimanı doldu taştı - GündemAraç kuyrukları oluştu, havalimanı doldu taştıTeleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi - GündemTeleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildiAydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldi - GündemAkaryakıt zammından bezdiler binek hayvanlara yöneldilerTartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - GündemTartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdüKandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: Beşik gibi sallanan kentten ilk veriler... - GündemKandilli duyurdu! Malatya beşik gibi: İşte ilk veriler...Uludağ eteklerinde yangın: Kentin farklı noktalarından göründü - GündemUludağ eteklerinde yangın: Kentin farklı noktalarından göründü
Sonraki Haber Yükleniyor...