İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek Telegram gruplarında para karşılığında sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alınırken vatandaşlara ait banka ve kredi kartı bilgilerinin de alışverişlerde kullanıldığı ortaya çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi ve satılmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

43 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, kişisel bilgileri Telegram grupları üzerinden para karşılığında sattıkları belirlenen 101 şüpheli gözaltına alındı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ TELEGRAM'DA SATMIŞLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirdikleri ve bu verileri Telegram grupları aracılığıyla para karşılığında sattıkları belirlendi.

Yasa dışı veri ticaretine yönelik incelemelerde, yalnızca kişisel bilgilerin değil, vatandaşların finansal bilgilerinin de kullanıldığı tespit edildi.

43 ilde kişisel veri operasyonu! 101 şüpheli gözaltına alındı

BANKA VE KREDİ KARTI BİLGİLERİYLE ALIŞVERİŞ YAPILDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, vatandaşlara ait banka ve kredi kartı bilgilerinin de Telegram gruplarında paylaşıldığı ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilen kart bilgilerinin alışveriş işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

43 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 101 şüpheliye yönelik 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alınırken kişisel verilerin yasa dışı ticaretine ilişkin adli süreç devam ediyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala