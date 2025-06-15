500 TL'den satıyor ama insanlık yok! Kiraz tezgahında tepki çeken etiket: 'Otlamak yasaktır'

Bahar aylarında yaşanan don felaketi nedeniyle kilosunun 500 TL'ye kadar çıktığı kiraz için Tekirdağ'da düzenlenen festivalde tezgaha koyulan etiket vatandaşların tepkisini çekti. Tezgahtaki 'Otlamak yasaktır' yazısına zabıta müdahale etti.

Yaz ayları gelmesine rağmen pazar tezgahlarında meyve fiyatları ucuzlamadı. Bahar aylarında yaşanan don nedeniyle kiraz başta olmak üzere yaz meyveleri dudak uçuklatıyor. Kirazın kilosu 500 TL'ye kadar çıkarken, Tekirdağ'da düzenlenen bir festivalde tezgahtaki "otlamak yasaktır" etiketi tepki çekti.

KİRAZ FESTİVALİNDE TEPKİ ÇEKEN ETİKET

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından bu yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde sahil dolgu alanında kurulan kiraz satış tezgahlarından bazılarında "otlamak yasaktır" yazısı yer aldı.

Tezgahlara asılan bu ifadeler, vatandaşların tepkisini çekti.

HAKERET İÇERİKLİ ETİKETE ZABITA MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşlar, söz konusu ifadenin hayvanlara yönelikmiş gibi algılandığını ve insanlara karşı küçültücü bir dil içerdiğini savundu.

Sosyal medyada da eleştiri konusu olan yazılar, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.