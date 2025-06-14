Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, nerede? Tekirdağ Kiraz Festival programı araştırılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecektir. İşte kirdağ Kiraz Festival programının detayları...

Tekirdağ’da her sene büyük bir heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez yapılacaktır. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? Tekirdağ Kiraz Festivali nerede? İşte tüm ayrıntılar...

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her sene düzenlenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek.

Kira Festivail, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. Festival süresince hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi amaçlanmaktadır.

2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI

12 HAZİRAN PERŞEMBE

16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı

18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı’ndan Başlıyor)

19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması

21.00 – Ritim-i Ahenk

22.30 – Destanların Dansı

13 HAZİRAN CUMA

21.00 – Yüksek Sadakat

22.30 – Zeynep Bastık

14 HAZİRAN CUMARTESİ

19.45 – Kerekes Band

21.00 – Simge

22.30 – Reynmen

15 HAZİRAN PAZAR

21.00 – Intro Quartet

22.30 – Gülben Ergen