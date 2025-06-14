Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, nerede? Tekirdağ Kiraz Festival programı araştırılıyor

Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, nerede? Tekirdağ Kiraz Festival programı araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, nerede? Tekirdağ Kiraz Festival programı araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecektir. İşte kirdağ Kiraz Festival programının detayları...

Tekirdağ’da her sene büyük bir heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez yapılacaktır. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? Tekirdağ Kiraz Festivali nerede? İşte tüm ayrıntılar...

Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, nerede? Tekirdağ Kiraz Festival programı araştırılıyor - 1. Resim

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her sene düzenlenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek.

Kira Festivail, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. Festival süresince hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi amaçlanmaktadır.

Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, nerede? Tekirdağ Kiraz Festival programı araştırılıyor - 2. Resim

2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI

12 HAZİRAN PERŞEMBE

16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı

18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı’ndan Başlıyor)

19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması

21.00 – Ritim-i Ahenk

22.30 – Destanların Dansı

13 HAZİRAN CUMA

21.00 – Yüksek Sadakat

22.30 – Zeynep Bastık

14 HAZİRAN CUMARTESİ

19.45 – Kerekes Band

21.00 – Simge

22.30 – Reynmen

15 HAZİRAN PAZAR

21.00 – Intro Quartet

22.30 – Gülben Ergen

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nükleer tesislere saldırı endişe saçıyor! "4 kritik bina hasar gördü"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 Haziran Pazar Adana hava durumu gündeme geldi! Yarın Adana'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? - Haberler15 Haziran Pazar Adana hava durumu gündeme geldi! Yarın Adana'da hava nasıl olacak, yağmur var mı?16 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler kesilecek mi? Başkent Elektrik duyurdu - Haberler16 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler kesilecek mi? Başkent Elektrik duyurduMalatya hava durumu! 14-15 Haziran 2025 Malatya'da yağmur var mı? - HaberlerMalatya hava durumu! 14-15 Haziran 2025 Malatya'da yağmur var mı?Son dakika Konya hava durumu tahmini! Konya'da hava durumu nasıl olacak? - HaberlerSon dakika Konya hava durumu tahmini! Konya'da hava durumu nasıl olacak?Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu - HaberlerBenzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyurulduGaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler - HaberlerGaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler
Sonraki Haber Yükleniyor...