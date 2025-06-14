Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, nerede? Tekirdağ Kiraz Festival programı araştırılıyor
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecektir. İşte kirdağ Kiraz Festival programının detayları...
Tekirdağ’da her sene büyük bir heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez yapılacaktır. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? Tekirdağ Kiraz Festivali nerede? İşte tüm ayrıntılar...
TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her sene düzenlenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek.
Kira Festivail, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. Festival süresince hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi amaçlanmaktadır.
2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI
12 HAZİRAN PERŞEMBE
16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı
18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı’ndan Başlıyor)
19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması
21.00 – Ritim-i Ahenk
22.30 – Destanların Dansı
13 HAZİRAN CUMA
21.00 – Yüksek Sadakat
22.30 – Zeynep Bastık
14 HAZİRAN CUMARTESİ
19.45 – Kerekes Band
21.00 – Simge
22.30 – Reynmen
15 HAZİRAN PAZAR
21.00 – Intro Quartet
22.30 – Gülben Ergen