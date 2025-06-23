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53 yıllık karanlık bitti! Riskli ameliyatla gözleri açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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53 yıllık karanlık bitti! Riskli ameliyatla gözleri açıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğuştan göz rahatsızlıkları nedeniyle yıllarca görme sorunu yaşayan 53 yaşındaki Şirin Kılıç, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’ın gerçekleştirdiği riskli ameliyatla yeniden net görmeye başladı.

Ölümcül hastalıklar kadar ciddi sonuçlar doğurmasa da görme kayıpları bireyin sosyal hayatını ve psikolojisini doğrudan etkiliyor. Doğuştan göz bebeği kaymış, çocukluk yıllarından bu yana ciddi görme kaybı yaşayan Şirin Kılıç’ın hayatı, 20 yıl boyunca "yapılamaz" denilen bir ameliyatla değişti. Kılıç’ın özel bir hastanede gerçekleştirilen cerrahiyle hem görme düzeyi arttı hem de göz yapısı düzeltildi.

53 yıllık karanlık bitti! Riskli ameliyatla gözleri açıldı - 1. Resim

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, ameliyat öncesinde hastanın oldukça komplike bir tabloyla geldiğini söyleyerek "Hastamız doğuştan göz bebeği kaymış, göz bağları zayıflamış, kataraktı sertleşmiş bir durumdaydı. Gittiği hastanelerde cerrahi çok riskli olduğu için önerilmemişti. Görme düzeyi el hareketi hissi düzeyindeydi. Ancak detaylı değerlendirme sonrası, doğru teknik ve deneyimli bir ekiple bu zorlu ameliyatın mümkün olabileceğini öngördük" dedi.

53 yıllık karanlık bitti! Riskli ameliyatla gözleri açıldı - 2. Resim

HASTAMIZIN GÖRME ORANI YÜZDE 30- 40 SEVİSYESİNE YÜKSELDİ

Ameliyatta hem göze zarar vermeden sertleşmiş katarakt temizlendi hem de göz bebeği orta hatta alındı. Prof. Dr. Yıldırım, 'Bu tarz ameliyatlar risklidir ama teknoloji, deneyim ve hasta güveni bir araya gelince cerrahi başarı sağlanabilir. Biz de cerrahi tecrübemizi, teknolojik donanımımızı ve ekip ruhunu birleştirerek güzel bir sonuç elde ettik. Hastamızın görme oranı yüzde 30-40 seviyesine yükseldi. Şimdi hedefimiz, diğer göze de müdahale ederek hastamıza daha fonksiyonel bir hayat sunmak,' diye konuştu.

53 yıllık karanlık bitti! Riskli ameliyatla gözleri açıldı - 3. Resim

Ameliyat sonrası görme yetisini yeniden kazanan Şirin Kılıç ise duygu dolu sözlerle süreci anlattı:

"Gözüm neredeyse 20 yıldır görmüyordu. Bu süreçte çok sayıda doktora gittim ama hepsi ümitsiz baktı. Hiç kimse ameliyatımı kabul etmedi. Gözümde doğuştan gelen bir problem vardı, bebeklerim kenarda kalmıştı. Yıllarca çaresizce bekledim. Bir arkadaşım bu hastanede ameliyat olmuştu. O vesileyle birkaç kez beni hastaneye getirdi. Başta gelmek istemedim çünkü yine ümitsiz bakacaklarını düşündüm. Yusuf hoca benimle çok güzel ilgilendi ve bu ameliyatı üstleneceğini söyledi. Sol gözüm tamamen kapanmıştı. Işık bile görmüyordum. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Artık net görebiliyorum. Bu gözümün açılacağını, dünyayı yeniden göreceğimi hiç beklemiyordum. Ne kadar teşekkür etsem az. Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler. Çok mutluyum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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