Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

H.E ifadesinde, bu yapıya suç işlemek maksadıyla girmediğini savunarak, tamamen dinî duyguları istismar edilerek bu yapı içerisinde bulunmasının sağlandığını öne sürdü. 2008’de görevli olduğu ildeki bütün örgüte mensup polislerden sorumlu ve il istişare grup toplantılarını düzenleyen şüpheli “il imamı” Bayram Ahmet Apak adlı şahısta, ildeki görevli polislerin isimleri ve bilgilerinin olduğunu aktardı. H.E, şüpheli Apak’ın, örgüte mensup tüm polisleri top- layarak, komiserlik sınav sorularını ve cevaplarını dağıttığını söyledi. Birim sorumlusu olarak katıldığı bir il istişaresi toplantısında, sınavı kazanan örgüt mensubu komiser yardımcısı adayların sayısı kadar apoletin alınarak FETÖ elebaşısı Gülen’e götürüldüğünü anlatan şüpheli H.E şunları söyledi: Gülen paket hâlinde kendisine gelen rütbeleri okurdu. Başarılı olup mezun olan cemaat mensuplarına bunlar verilirdi. Bu apoletin görev sırasında bizi kötülüklerden ve belalardan koruyacağı düşüncesi vardı. Örgüt, 2015 seçimlerinde ise terör ile doğrudan bağlantısı olduğunu düşündüğüm HDP’ye oy verilmesini istedi.