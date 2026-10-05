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6 Şubat'ın artçıları hâlâ devam ediyor! Adana ve Osmaniye peş peşe depremlerle sarsıldı

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6 Şubat'ın artçıları hâlâ devam ediyor! Adana ve Osmaniye peş peşe depremlerle sarsıldı
Başlık Resmi6 Şubat'ın artçıları hâlâ devam ediyor! Adana ve Osmaniye peş peşe depremlerle sarsıldı

Akdeniz’in doğusu beşik gibi...En küçüğü 4,3, en büyüğü 5,2 olmak üzere 5 ayrı deprem gerçekleşti. Uzmanlar “Bu sarsıntılar, 2023 yılındaki Kahramanmaraş depremlerinin artçısı” dedi.

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Adana Saimbeyli, 21 Eylül’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından yine sallandı. Öğle saatlerinde başlayan zelzeleler gün boyu sürdü. İlk olarak 14.19’da 4,8’lik deprem kaydedildi. 14.36’da da 4,9 ile ikincisi gerçekleşti. Aradan 4 dakika geçti, bu sefer Osmaniye Sumbas 5,2 ile aynı korkuyu yaşadı. Akşama kadar sokakta duran vatandaşlar, havanın kararmasıyla evlerine girdi. Ancak depremin kendisini hatırlatması uzun sürmedi. Saatler 19.00’ı gösterdiğinde Saimbeyli 4,4, 20.28’de de 4,3 büyüklüğünde iki ayrı depremle kayıtlara geçti. Bölge halkı tekrar kendisini dışarı atarken can ve mal kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu.

Hasan Sözbilir
Başlık ResmiHasan Sözbilir

3,5 SENELİK ENERJİ!

Peş peşe yaşanan bu afetleri yorumlayan uzmanlar, 6 Şubat’ı işaret etti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Saimbeyli ile Savrun faylarında enerji biriktiğini belirterek “Birbirine yakın büyüklükteki sarsıntılar, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir” dedi.

Naci Görür
Başlık ResmiNaci Görür

Prof. Dr. Naci Görür de “6 Şubat etkisini gösteriyor. Depremler, Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Bu bölgede sık sık sarsıntılar yaşanır ama büyük bir deprem beklemiyorum.

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“DEPREMLER ZAMANLA SÖNÜMLENECEK”

Çukurova Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Nusret Nurlu ise meslektaşlarını kısmen destekleyerek “Kahramanmaraş depremlerinin etkisi var ama doğrudan alakalı değil. Çünkü, 2023’ün ardından çevredeki fay sistemleri üzerinde gerilme şartları değişti. Bu yüzden bunlara ‘bağımsız depremler’ diyoruz. Bu bölgede 5,5’e kadar varabilecek büyüklükte sarsıntılar bekliyoruz. Yıkıcı olacaklarını düşünmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Aynı üniversitede görev yapan Prof. Dr. Hakan Güneyli de depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini dile getirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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