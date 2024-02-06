6 Şubat'ın unutulamayan hafızası... Hasarlı binalara yansıyan deprem izleri can yakıyor

6 Şubat depremlerinin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Geriye acılar ve enkaza dönmüş şehirler kaldı. Osmaniye'de de hasarlı binalardaki deprem izleri vatandaşların acısını her gün taze tutuyor. Osmaniyeliler, hasarlı binaların bir an önce yıkılmasını istiyor.

Bugün merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü... 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, 100 binden fazla canımızın yaralandığı ve binlerce hayvanın öldüğü o acı günün üzerinden tam 1 yıl geçti. Fakat deprem bölgesindeki hasarlı binalar, deprem hafızasını her gün taze tutuyor.

Osmaniye'de durum diğer deprem kentlerinden farklı değil. En çok yıkımın gerçekleştiği Esenevler, Rahime Hatun ve Adnan Menderes Mahallesi başta olmak üzere kısmen yıkımların yaşandığı Rızaiye Mahallesi, Rauf Bey Mahallesi, Alibeyli Mahallesi, 7 Ocak Mahallesi, Ali Boğan Mahallesi ve Mevlana Mahallesi gibi diğer birçok mahallede halen enkaz kalıntıları ve ağır hasarlı binalar bulunuyor.

OSMANİYELİLERİN TEK İSTEĞİ

Yıkılmayan hasarlı binaların üzerindeki izler ise hemen her gün insanlara aynı acıyı yaşatıyor. Geçtiğimiz aylarda ağır hasarlı birçok bina yıkılırken yıkılmayan binalarda artık insanlar yerine kuşlar yaşama fırsatı buluyor. Osmaniyelilerin tek isteği ise mahkeme kararı devam eden binaların bir an önce sonuçlanması ve ağır hasarlı binaların yıkılması.

'BİNA DURDUKÇA DEPREMİ HAFIZAMIZDAN SİLEMİYORUZ'

Depremden önce yaşadığı evinde çok güzel hatıralarının olduğunu anlatan Bekir Şimşek, şimdilerde de ağır hasarlı binasına baktığında depremde yaşadığı acıyı hatırladığını ifade etti. Bekir Şimşek, "Depremden bu binada otuyorduk. Deprem olunca mecburen çıktık. Bu bina durdukça biz depremi hafızamızdan silemiyoruz. Gördükçe aynı şeyleri yaşıyoruz, o korkuyu tekrardan yaşıyoruz. Bir de gözümüzün önünde devamlı bu bina. Artık yıkarlar mı yıkmazlar mı bilemiyorum. Bina yıkılırsa memnun oluruz, bir an önce yıkılsın. Tehlike de arz ediyor. İnsanlar buradan geçmeye korkuyor, haklılarda. Ben 7. katta otuyordum. Evde güzel hatıralarımız vardı, çevremiz güzeldi. Depremden sonra o korku her şeyi bastırdı" dedi.

'SANKİ DEPREM TEKRAR OLUYOR GİBİ'

Ağır hasarlı binaları her gördüğünde depremin yıkıcı etkisini hatırlayan Vahap Geçgil (64)"Bu bina önceden cıvıl cıvıldı. Bir sürü insanımız, yakınlarımız vardı. Depremden önce hep birlikte ve çok güzeldik ve hatıralarımız var ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Binaları gördükçe sanki deprem tekrardan oluyor gibi. Her gün aynı korkuyu yaşıyoruz. Bir an önce binaların yıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.