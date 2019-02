Türkiye Gazetesi

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek çarşamba günü vefat eden ülkücü camianın gür sesi Ozan Arif, Samsun’da ebediyete uğurlandı. Arif Şirin için Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Konvoy hâlinde getirilen cenazeyi cami önünde sevenleri karşıladı. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde izdiham yaşandı. Ozan Arif, Kıranköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Ebediyete uğurladığımız Ozan Arif’in gazetemizin kurucusu Enver Ören Ağabey’e özel sevgi ve saygısı vardı. 12 Eylül’de darbecilerin ülkücülerin üstünden silindir gibi geçtiği bir dönemde yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. 11 yıl vatanına hasret yaşadı. Enver Ağabey Türkiye’ye dönmesi için yardımcı oldu. Dönüşte ona kucak açtı.

Ozan Arif’in İstanbul’a gelişte ilk işi gazetemizi ve Enver Ağabey’i ziyaret etmek oldu. Vatanın çayını yudumlarken Enver Ağabey’e “Ben sizden razıyım, Allah da sizden razı olsun” diye dualar etti.

İYİLİĞİ HİÇ UNUTMADI

Ozan Arif, kendine ve Ülkücü Harekete yapılan bu iyiliği hiç unutmadı.

2001 krizini bahane ederek birileri İhlas Finans’a akbabalar gibi üşüşmeye kalkıştığında şöyle haykırdı: Ben o yürekleri ve camiayı tanırım. Onlar öyle sıkıntıların altından kalktılar ki bu sıkıntıları da aşacaklardır. İhlas’ın içine düştüğü bu geçici sıkıntıdan dolayı sevinç çığlıkları atanlara şaşıyorum!

ENVER AĞABEY’E ŞİİR...

Ozan Arif, 6 yıl evvel şubat ayında Enver Ağabey vefat ettiğinde de çok üzülmüş, duygularını şöyle dile getirmişti:

“O çok çileler gördü... Güldü...

O çok sıkıntılar gördü... Güldü...

Çok namertlikler gördü çok... Yine güldü... Güldü... Güldü...

Ve sonunda her fani gibi o da öldü...

Öldü ama Allah-u âlem inanıyorum ki O yine gülüyordur...

Ancak arkada ağlayanlar bıraktı,

Acılar bıraktı...

Dinmesi çok zor olan acılar...

O sadece kendi hanesinin değil, binlerce evin acısı oldu...

Allahü teala sevenlerine sabır versin.

Dünyada her şeyi bir gün acıyla kaybetmek için kazanıyoruz,

Malı da, mülkü de, parayı da, pulu da, makamı da, postu da...

Ve hatta dostu da...

İşte ben de bir dostu,

Bir dert ortağını, bir Ağabey’i kaybettim...

Vatanıma hasret çekerken yanımda idi,

Vatanıma kavuşurken de yanımda oldu...

Şimdi ne desin Ozan Arif!

Sözün bittiği, acının başladığı yerde ne denir ki!

Güle güle Enver Ağabey...

Güle güle...

Ne pençelerinle elimi sıkıca tutuşun,

Ne de her tanıyanın aşina olduğu, o gülüşün aklımdan hiç çıkmayacak...

Mevla’m seni orada da gülenlerden eylesin.

Güle güle Enver Ağabey...

Güle güle...

Sen selam söyleyeceklerini bilirsin!”

MİLLET BAĞRINA BASTI

Ozan Arif’in cenazesinde siyasi parti temsilcileri bir araya geldi. Törene sanatçı İsmail Türüt ile Uğur Işılak da katıldı. Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Ozan, babasının yanına defnedildi.

9 YIL ÇOCUKLARA DERS VERDİ

Ozan Arif, Giresun’un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949’da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun’da bitirdi. 1970’de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun’un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya’da yaşadı.