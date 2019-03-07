Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Biz Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk. Bu teröristlerin destek verdiği HDP ile olmuyor. Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Yaptıkları hizmet yok. Kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz. Terör örgütünün desteklediği HDP'li belediyeler çukur kazdı, iş makineleriyle kanal açtılar. Vatandaşıma hayatı zehir ettiler.

Çukur eylemleri sırasında 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden biz yaptık. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık. Mardin'i hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a ulaştıracağız. Mardin'de geçen yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor, daha çok gelecek.

Biz ülkemizi kardeşlikle birlikle dayanışmayla muhabbetle güçlendirmek istedikçe birileri bölücülük fitnesini sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. 1984 yılından beri eylem yapan bölücü terör örgütü var. Başta Kürt kardeşlerim olmak üzere ülkemize ve milletimize zarar verdi.

Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık yaptıkları tutmayınca bu yalana başvurdular. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Utanmadan sıkılmadan Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Sen ne terbiyeden muafsın. Şu anda avukatlarımı görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle halkımla değil."