Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomatik iniş ve kalkış özelliği kullanılarak yapılan ilk uçuş esnasında 4 saat 20 dakika hava kalan AKSUNGUR, 40.000ft irtifaya kadar görev yapabilecek. Türk Motor Sanayii A.Ş (TEI) tarafından geliştirilen iki adet PD-170 milli turbodizel motoruna sahip olan AKSUNGUR, taarruz ve görüntü istihbaratının yanı sıra sinyal istihbaratı (SIGINT) görevini de yerine getirebilecektir.

Konuyla alakalı olaraktan TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada ise “ANKA-AKSUNGUR Bayrağımızı gökyüzüyle buluşturdu. Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA’mız, 20 Mart’ta gerçekleştirilen ilk uçuşta otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika süren test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.