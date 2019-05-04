Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 subay Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer subay ise Gaziantep’e sevk edildi. Şehit askerin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
Suriye’den acı haber: Şehidimiz var
04.05.2019 - 14:22 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Etiketler : Suriye,Azez,şehit,
622194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622194.aspx
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