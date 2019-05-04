Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 subay Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer subay ise Gaziantep’e sevk edildi. Şehit askerin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.