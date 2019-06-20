Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sondaj gemisi Yavuz'a Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar eşlik edecek. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güzel haberler almayı umduğumuz Yavuz sondaj gemimizi Doğu Akdeniz'e uğurladık. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar da Yavuz’un çalışmalarına refakat edecek şekilde hazırlıklarını tamamladı. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından 'Yavuz' paylaşımı
20.06.2019 - 16:35 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan ve bugün göreve uğurlanan sondaj gemisi 'Yavuz'la ilgili bir paylaşım yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yavuz,Milli Savunma Bakanlığı,
632078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632078.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER