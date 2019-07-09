Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla ile görüştü
09.07.2019 - 11:56 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdoğan,
635886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635886.aspx
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