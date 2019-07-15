Kaza, Sinop Orduköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın sonucu H.S., M.K, H.S, M.O. ve M.M.C. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop’ta trafik kazası: 5 yaralı
15.07.2019 - 12:12 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop Orduköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın sonucu H.S., M.K, H.S, M.O. ve M.M.C. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sinap,kaza,trafik kazası,
637217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637217.aspx
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