Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye, F-35’lerin boşluğunu doldurmak için ilk olarak, TSK’nın envanterinde bulunan F-16 ve F-4 savaş uçaklarının kullanım sürelerini uzatmak için modernizasyon çalışmaları yapacak. İkinci adım olarak millî muharip uçağı TFX projesine ağırlık verilecek. F-35 mağduru 10 yerli savunma firması, çalışma ve tecrübelerini millî savaş uçağı TFX projesine aktaracak. TFX’in beklenenden daha erken tarihte test sürüşlerini gerçekleştirmesi ve kullanıma hazır hâle gelmesi için tüm kaynaklar seferber edilecek. Bu adımlar atılırken, alternatif olarak, yeni nesil savaş uçağı bulunan Rusya gibi ülkelerle temasa geçilecek.