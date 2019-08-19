Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve üzerinde ‘Mahmud Ahmet’ adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin, Halaf Casım Hasan (20) olduğu belirlendi. Hasan, örgütün kendisine gösterdiği yerin tuvaletine bilyeyle güçlendirilmiş ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilen bombayı koyacağını ve bombayı cep telefonu bağlantısıyla patlatacağını itiraf etti. Örgütün, teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye’ye gönderdiği tespit edildi.