Polis ekiplerince gözaltına alınan ve üzerinde ‘Mahmud Ahmet’ adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin, Halaf Casım Hasan (20) olduğu belirlendi. Hasan, örgütün kendisine gösterdiği yerin tuvaletine bilyeyle güçlendirilmiş ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilen bombayı koyacağını ve bombayı cep telefonu bağlantısıyla patlatacağını itiraf etti. Örgütün, teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye’ye gönderdiği tespit edildi.
Oyuncak ayılı bombayı telefonla patlatacaktı
19.08.2019 - 06:21 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Ereğli ilçesinde, 1’i çocuk, 2’si kadın 8 Suriye uyruklunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş bulunan 500 gram patlayıcının YPG/PKK’lılar tarafından ülkeye eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi.
Etiketler : bomba,canlı bomba,eylem,
644663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644663.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER