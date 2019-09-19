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Bakanı Akar'dan ABD ile ortak müzakere açıklaması
19.09.2019 - 20:04 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır."
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,
651356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651356.aspx
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